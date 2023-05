Marchegiani: “Napoli, mai avuta l’ossessione dello Scudetto in questi anni”

Luca Marchegiani ritiene che il Napoli non ha mai avuto l’ossessione della vittoria dello Scudetto in questi anni

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e della Nazionale Italiana, ha spiegato una delle motivazioni per cui secondo lui il Napoli ha vinto lo Scudetto. Nel corso di Sky Calcio Club, programma condotto da Fabio Caressa, ai microfoni dell’emittente satellitare, l’attuale commentatore tecnico ed opinionista della redazione di Sky Sport ha dichiarato: “Il Napoli non ha mai avuto l’ossessione della vittoria ed anche per questo, secondo me, è riuscito a vincere lo Scudetto” ha affermato l’ex estremo difensore, nel salotto del programma serale della domenica.

Marchegiani ritiene che il Napoli è ripartito senza problemi dopo lo Scudetto perso con Sarri

L’ex calciatore ha poi proseguito, parlando del percorso del Napoli di Aurelio De Laurentiis in questi anni: “Il presidente Aurelio De Laurentiis ha detto che una società vincente è quella che costruisce per competere e non per vincere, questa è la società sana. Il Napoli di De Laurentiis lo ha fatto in tutti questi anni senza voler vincere a tutti i costi. Lo Scudetto perso con Maurizio Sarri non lo hanno preso come l’occasione della vita, sono riusciti a ripartire ed ora hanno vinto” ha concluso l’opinionista di Sky Sport.