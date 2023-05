Cholito Simeone, trionfo al Napoli e l’invidia del padre: l’argentino svela il retroscena

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, racconta le emozioni per la vittoria dello scudetto e rivela un aneddoto sul padre Diego, presente al Maradona per festeggiare insieme.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Cholito Simeone: “Papà è invidioso di una cosa”.

La vittoria dello scudetto del Napoli porta con sé una serie di storie emozionanti, e tra queste spicca quella di Giovanni Simeone, l’attaccante argentino che ha contribuito al successo della squadra. In un’intervista rilasciata a Sky Sport, il Cholito ha parlato delle sue sensazioni dopo il trionfo e ha rivelato un retroscena che coinvolge il padre Diego, presente al Maradona per festeggiare con lui.

“Emozione incredibile vincere uno scudetto da argentino, dopo Diego ci sono riuscito io. Ancora non ci credo, vorrei passare le prossime settimane a girare per la città per vedere la gioia dei tifosi”, ha raccontato Simeone, che ha individuato i momenti chiave della stagione: “Le partite con Atalanta e Roma, eravamo in difficoltà e le abbiamo ribaltate. Poi dopo la vittoria contro la Juve abbiamo realizzato che mancava davvero poco“.

Ma il trionfo al Napoli ha un sapore ancora più speciale per Giovanni Simeone, perché al Maradona era presente anche il padre Diego, ex calciatore e attuale allenatore dell’Atletico Madrid: “È venuto in questi giorni solo per festeggiare con me, è una normale relazione padre-figlio”, ha spiegato l’attaccante, che poi ha aggiunto con un sorriso: “Sicuramente è invidioso perché ho vinto lo scudetto al Napoli“.

Un aneddoto che sottolinea l’importanza del legame tra Giovanni e Diego Simeone e che mostra come, nonostante il successo e la fama, i rapporti familiari rimangano fondamentali. Il trionfo di Cholito Simeone al Napoli, dunque, è anche una vittoria personale che coinvolge l’intera famiglia e che, come dimostra la presenza del padre al Maradona, sa unire le generazioni in un abbraccio di gioia e orgoglio.