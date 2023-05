Rosa Ricci di Mare Fuori alla festa per lo scudetto del Napoli: baci e balli tra i tifosi azzurri

L’attrice Maria Esposito, nota come Rosa Ricci nella serie tv Mare Fuori, celebra con entusiasmo la vittoria dello scudetto del Napoli, tra baci e balli in piazza con i tifosi.

Maria Esposito, meglio conosciuta come Rosa Ricci, protagonista della popolare serie televisiva Mare Fuori, ha partecipato con grande entusiasmo ai festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli. La giovane attrice napoletana, tifosa appassionata della squadra di Spalletti, ha condiviso sui social media foto e video che mostrano il suo coinvolgimento nelle celebrazioni cittadine per il trionfo azzurro.

Indossando con orgoglio la maglia del Napoli, Maria Esposito si è immersa nella folla dei tifosi, scatenandosi in balli e baci in piazza. La sua partecipazione ai festeggiamenti ha attirato l’attenzione di molti supporter, che l’hanno riconosciuta e si sono uniti a lei nel celebrare il terzo scudetto conquistato dalla squadra partenopea.

L’attrice è solo uno dei tanti volti noti che hanno preso parte alle celebrazioni per la vittoria del Napoli. La sua presenza e il suo entusiasmo hanno contribuito a rendere ancora più memorabile la festa scudetto, testimoniando l’affetto e la passione che legano i tifosi alla loro squadra del cuore.

Maria Esposito, con il suo ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori, ha conquistato il pubblico italiano negli ultimi mesi, consolidando il suo successo anche grazie alla sua autenticità e al suo amore per il calcio e per il Napoli.