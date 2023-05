Giuntoli verso la Juventus, Criscitiello:” Incontro a Milano e accordo”

Michele Criscitiello rivela un presunto accordo tra Cristiano Giuntoli e la Juventus, sostenendo che sia tempo per il dirigente di salutare il Napoli e intraprendere una nuova avventura professionale.

Cristiano Giuntoli potrebbe presto lasciare il Napoli per unirsi alla Juventus, secondo quanto riportato da Michele Criscitiello in un recente editoriale per Sportitalia. L’esperto di calcio sostiene che un accordo tra le parti sia ormai raggiunto e che sia il momento giusto per Giuntoli di salutare il Napoli e intraprendere una nuova sfida professionale.

Criscitiello afferma che i tifosi del Napoli non dovrebbero sentirsi traditi dalla possibile partenza di Giuntoli, poiché si tratta di una scelta professionale e non di un tradimento. Inoltre, sottolinea che il dirigente toscano, a un anno dalla scadenza del contratto, non può offrire di più al club partenopeo.

Secondo Criscitiello, Giuntoli si è incontrato con Scanavino a Milano e l’accordo tra le parti è stato raggiunto. Tuttavia, resta da convincere il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a non opporsi troppo alla partenza del dirigente.

“Andare alla Juventus non è un tradimento ma Giuntoli, ad un anno dalla scadenza, non può dare nulla di più a questo Napoli. Sarebbe sbagliato trattenerlo. Si è incontrato con Scanavino a Milano e l’accordo c’è”.

Criscitiello riflette anche sulla situazione di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, sostenendo che anche per lui potrebbe essere il momento giusto per lasciare il club, nonostante la recente vittoria dello Scudetto. Nel calcio, le vittorie vengono dimenticate rapidamente e Spalletti potrebbe non essere in grado di replicare il successo ottenuto quest’anno.

“Restare sarebbe giusto ma allo stesso tempo sbagliato. Vincere ancora non è facile. Anzi. Più di questo Spalletti, a Napoli, non può fare e nel calcio si dimentica tutto il giorno dopo. Quindi meglio lasciare quando sei sul trono anche se perdi 1 milioncino. Fa nulla”.

Secondo Criscitiello e sia Giuntoli che Spalletti dovrebbero considerare l’opportunità di lasciare il Napoli mentre sono sulla cresta dell’onda, anche a costo di rinunciare a una parte del loro ingaggio.