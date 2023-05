La nuova maglia del Napoli per lo Scudetto non potrà essere usata in serie A: Ecco perchè

Scopri perché la speciale maglia celebrativa presentata dal Napoli per lo Scudetto è in violazione delle regole della Serie A e della UEFA e non potrà essere indossata dai giocatori in campo.

Il Napoli ha festeggiato la vittoria dello Scudetto e De Laurentiis ha presentato una maglia speciale, personalizzata per ogni giocatore con il proprio volto e la propria firma. Tuttavia, queste maglie non potranno mai essere indossate in campo durante le partite di Serie A o Champions League, a causa delle regole imposte dalla Lega e dalla UEFA.

Il regolamento della Lega Serie A richiede che tutti i calciatori di movimento utilizzino divise da gioco identiche tra loro, ad eccezione del diverso nome e numero del tesserato. Le maglie speciali del Napoli, invece, presentano una foto diversa per ogni giocatore, un’eccezione non ammessa dal regolamento. Inoltre, gli elementi decorativi presenti sulla divisa devono essere realizzati in modalità tono su tono, jacquard o embossing, requisiti che le maglie personalizzate non soddisfano.

Anche la UEFA impone regole simili, vietando l’utilizzo di immagini, illustrazioni o altri simboli pittorici sulle divise delle squadre. Pertanto, anche in Champions League, i giocatori del Napoli non potranno indossare queste maglie speciali.

Nonostante ciò, le maglie personalizzate sono già in vendita per i tifosi e rappresentano un ricordo unico e speciale della vittoria dello Scudetto. I giocatori, tuttavia, dovranno accontentarsi di indossarle soltanto fuori dal campo, come già dimostrato durante la festa al Maradona.