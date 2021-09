Il Napoli chiede alla Colombia il rientro anticipato di Ospina. Marfella scalpita

Ospina tiene in ansia il Napoli. Il portiere durante Bolivia-Colombia, ha subito un duro colpo da un attaccante. David Ospina ha lasciato il zoppicando. Possibile contusione per il portiere del Napoli, che dopo l’infortunio di Meret è diventato titolare della porta azzurra. Ospina dovrà fare un vero e proprio miracolo per riuscire ad essere in campo per la sfida contro la Juventus dell’11 settembre.

Secondo quando scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “ Con Alex Meret infortunato, il Napoli sta provando ad anticipare con la federazione colombiana il rientro di David Ospina: il portiere è impegnato con la Nazionale fino a giovedì e riuscirebbe a tornare a poche ore dalla sfida con la Juventus. David Ospina impegnato nella tripla sfida di qualificazioni mondiali: Bolivia–Colombia (2 settembre), Paraguay–Colombia (5 settembre), Colombia–Cile (9 settembre) . Ospina dovrà fare un tour de force per rientrare a Napoli venerdì e provare a essere in campo sabato alle 18 contro la Juve”.

OCCASIONE MARFELLA

Se Ospina non farà in tempo, l’allenatore sarà costretto a lanciare il classe ’99 Davide Marfella, terzo portiere formato proprio nel settore giovanile del Napoli, con quasi 70 partite in Serie D e 4 presenze in Serie C nelle ultime due stagioni in prestito al Bari. Tifosissimo azzurro e cresciuto con il mito di Buffon, nel 2018 Ancelotti lo portò in ritiro a Dimaro con la prima squadra per allenarsi insieme a Meret e Ospina. E ora, tre anni dopo, potrebbe superarli tutti e due in un colpo solo.