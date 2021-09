Spavento per Ospina: infortunio con la Colombia, esce zoppicando

Infortunio per David Ospina in Bolivia-Colombia, il portiere ha ricevuto un colpo nei minuti finali ed è uscito zoppicando. Sicuramente non una buona notizia per il Napoli che sta provando a fare di tutto per cercare di recuperare il portiere colombiano per la sfida alla Juventus. L’infortunio di Meret costringe il Napoli ad utilizzare la diplomazia con la federazione colombiana e sperare di ridurre la quarantena per avere il portiere disponibile per la sfida con i bianconeri.

L’infortunio di Ospina con la Colombia aggiunge ulteriore spavento nel gruppo azzurro. Il portiere del Napoli ha giocato tutte la gara con la Bolivia, prima di tre partite di qualificazioni ai Mondiali: Bolivia-Colombia (2 settembre), Paraguay-Colombia (5 settembre), Colombia-Cile (9 settembre).

Nei minuti finali della partita Ospina ha ricevuto un colpo da un giocatore boliviano durante una uscita bassa. Il ct della Colombia non avendo più cambi ha dovuto tenere Ospina in campo. Il portiere del Napoli ha lasciato tutti i rinvii ai compagni di squadra, ma quando è uscito dal campo zoppicava vistosamente. Nei prossimi giorni si capirà l’entità dell’infortunio del giocatore. Senza Meret infortunato il Napoli spera di poter avere almeno Ospina nella sfida con la Juventus, altrimenti toccherà a Marfella giocare titolare.