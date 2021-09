Radio Marte – Meret in panchina con la Juve

Alex Meret può andare in panchina con la Juventus, facendo una infiltrazione e quindi ridurre il dolore causato dall’infortunio. La notizia viene data da Radio Marte che ha fatto il punto sul problema fisico di Meret che ha subito una frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della 3 e 4 vertebra lombare.

La partita tra Napoli e Juventus si giocherà il giorno 11 settembre e quindi ci sono almeno 9 giorni per cercare di recuperare. Secondo il dottor Castellacci per una persona normale sarebbero sufficienti per stare bene. Ma per uno sportivo i tempi sono più lunghi.

Secondo quanto riferisce Radio Marte il portiere del Napoli, Alex Meret potrebbe fare una infiltrazione per andare almeno in panchina con la Juventus. In ogni caso si cercherà di puntare su Ospina che però dovrebbe rientrare in Italia meno di 24 ore prima del match. Il portiere colombiano è attualmente impegnato con la sua nazionale. Se tutto dovesse andare male toccherà a Marfella difendere i pali del Napoli.