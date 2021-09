Napoli-Juventus vendita biglietti bloccata: il comunicato ufficiale

È stata bloccata la vendita dei biglietti per Napoli-Juventus in seguito all’intervento dell’osservatorio per le manifestazioni sportive. I tagliandi della sfida della terza giornata dovevano andare in vendita da oggi ma c’è stato il blocco sulla piattaforma TicketOne. La spiegazione al blocco della vendita viene data dalla società calcio napoli che sul suo sito ufficiale scrive:

La vendita dei biglietti per Napoli-Juventus è al momento sospesa per indicazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

La vendita dei biglietti Napoli-Juventus dunque è solo sospesa e ripartirà appena le autorità lo consentiranno.