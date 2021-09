IL MATTINO – Mirante si offre al Napoli: è svincolato. Filtra l’idea del club

Antonio Mirante si offre al Napoli per sopperire all’infortunio di Alex Meret, il portiere del Napoli ha un recupero lungo. La questione di Meret è complicata, come spiegata anche dal dottor Castellacci, ex medico della Nazionale. L’infortunio non è grave, ma per un’atleta professionista i tempi di recupero sono più lunghi rispetto ad una persona che non svolge attività agonistica. Meret potrebbe andare addirittura in panchina con la Juve, ma con una infiltrazione e quindi non sarebbe al meglio della condizione fisica.

Il Napoli sta cercando di fare di tutto per recuperare Ospina, impegnato con la Colombia. Il club chiede il rientro anticipato. Intanto anche il portiere colombiano tiene in ansia il Napoli, dato che ha subito una botta molto forte durante la sfida di qualificazione ai Mondiali tra Colombia e Bolivia.

Mirante chiama Napoli

Intanto Antonio Mirante ha proposto la sua candidatura per sopperire all’assenza di Meret. Ecco quanto scrive Il Mattino: