Napoli, Meret potrebbe saltare tre partite. Ospina torna 24h prima della Juve, può giocare Marfella

Alex Meret, riportato una frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare. Il portiere potrebbe stare fermo almeno per un mese. Meret salterà quasi sicuramente tre partite: La sfida di qualificazione pe ril mondiale con la Bulgaria, Napoli–Juventus dell’11 settembre e Leicester–Napoli del 16 settembre in Europa League.

l’edizione odierna del corriere dello sport sull’argomento Meret scrive:

“La prognosi per Meret è più o meno di tre settimane, fermo restando valutazioni quotidiane del grado del dolore che in questi caso sono imprescindibili per la quantificazione dei tempi di recupero. La rovinosa caduta di domenica dopo l’uscita in presa alta e il contrasto con Buksa hanno lasciato il segno: Alex non ha accusato fastidi tali da impedirgli di continuare a giocare ma gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura”

MERET SALTA TRE PARTITE, PRONTO OSPINA

L’infortunio di Meret sarà valutato dai sanitari del Napoli, per la sfida contro la Juventus a difendere la porta azzurra ci sarà David Ospina. Il portiere colombiano arriverà a Napoli 24 ore prima del big match.

“David sarà impegnato con la Colombia fino a giovedì 9 e non tornerà in Italia prima del 10. Venerdì: a poche ore dalla sfida. Oggi scenderà in campo con la Bolivia in trasferta. Replicherà domenica con il Paraguay, fuori casa, e giovedì 9 con il Cile a Barranquilla alle 18 colombiane (l’una italiana).

In prospettiva è in agenda una vera e propria maratona e anzi una corsa a perdifiato: il Napoli dovrà organizzare un piano voli tale da garantirne il rientro in Italia venerdì 10, a poche ore dalla partita con la Juve in programma alle 18 di sabato 11 al Maradona” Spiega il quotidiano sportivo.



CON LA JUVE PUÒ GIOCARE MARFELLA

David Ospina, rientrerà dal Sudamerica solo venerdì notte (10 settembre), a questo punto la società azzurra proverà a chiedere il permesso alla Colombia di farlo rientrare prima e saltare la terza gara contro il Cile. In questo scenario si scalda Davide Marfella, giovane terzo portiere del Napoli fino alla scorsa stagione al Bari.