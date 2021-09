Alex Meret ha riportato la frattura di due vertebre lombari. Il portiere lascia la nazionale italiana l dopo la la sfida contro la Bulgaria e torna al Napoli dove si valuterà l’entità del’ infortunio: come comunicato dalla Figc e dal club azzurro. Duro colpo per Luciano Spalletti che ha puntato sul portiere friulano, promuovendolo titolare al posto di Ospina.

Alex Meret, ha subito un brutto infortunio. Il portiere era uscito malconcio dalla gara di campionato col Genoa, ed ora si dovranno valutare i tempi di recupero. A rischio la sua presenza nella sfida con la Juventus dopo la sosta per le qualificazioni mondiali. Il portiere friulano è stato costretto a fermarsi a causa di un problema risalente a Genoa-Napoli. Con ogni probabilità c’è il fallo subito da Buksa, che ha portato poi al giusto annullamento del Gol del Pandev, alla base dell’infortunio di Meret.

FRATTURA PER MERET IL COMUNICATO DELLA FIGC

La nota della Figc: “Il calciatore Alex Meret, a seguito degli accertamenti effettuati in conseguenza del trauma riportato nel corso dell’ultima giornata di campionato, non sarà disponibile per le prossime gare della Nazionale. Le immagini radiografiche, che sono già state trasmesse allo staff sanitario del Napoli, hanno evidenziato la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della 3ª e 4ª vertebra lombare. Il calciatore farà rientro al club dopo la gara di domani Italia-Bulgaria.

INFORTUNIO MERET: IL COMUNICATO DELLA SSC NAPOLI

“Alex Meret, che ha raggiunto il ritiro della nazionale domenica sera dopo la gara Genoa-Napoli, si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare. Il calciatore farà rientro a Napoli venerdì mattina per continuare l’iter riabilitativo”. Meret domani sarà a Napoli. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni. Il portiere secondo alcune voci di corridoio rischia un mese di stop.