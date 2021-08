Gazzetta, la sentenza: “Gol del Genoa regolare, il motivo. Il Var non doveva intervenire”

Gazzetta dello Sport analizza il principale episodio da moviola di Genoa-Napoli, il gol annullato a Pandev, per fallo su Meret, era regolare. Secondo quanto viene riportato dal quotidiano sportivo il tocco di Rovella sul portiere del Napoli in uscita era da ignorare, anche se si vede in maniera netta che il giocatore del Genoa tocca il ginocchio del portiere del Napoli. L’estremo difensore azzurro è nettamente sbilanciato durante la presa, eppure secondo Gazzetta non c’erano gli estremi per annullare il gol. Una tesi, quest’ultima, condivisa anche da molti altri quotidiano e commentatori sportivi che con estrema veemenza hanno commentato l’episodio. Tra cui anche Ballardini, che addirittura parlava di giocatori del Napoli convinti che fosse regolare.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sul gol annullato a Pandev: “Palla lunga e alta in area, Meret esce nella traiettoria di Buksa che va verso il pallone (tenendolo sott’occhio, tranne nell’ultimo secondo) non cercando il portiere per evitare di danneggiarlo. Pandev segna, Di Bello vede e convalida, il Var Fabbri interviene a sproposito e il direttore di gara al monitor ci ripensa. Gol annullato ingiustamente, Di Bello è indotto in errore ma avrebbe dovuto confermare“.

