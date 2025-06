Napoli, occhi su Beukema e Gatti per la difesa. Marianucci sarà il primo colpo

Il Napoli si muove con decisione sul mercato e lo fa partendo dalla retroguardia. In cima alla lista dei rinforzi richiesti da Antonio Conte c’è il nome di Sam Beukema, centrale olandese del Bologna, considerato uno dei profili ideali per rafforzare la linea difensiva azzurra. Il ds Giovanni Manna, di rientro da una settimana di incontri tra Milano e altre piazze strategiche, ha già avviato i primi contatti con il club emiliano. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’interesse è concreto anche per un altro rossoblù: Dan Ndoye, esterno offensivo che Conte apprezza per la sua duttilità, soprattutto sulla fascia sinistra.

Beukema: il gigante che fa gola a Conte

Beukema, 26 anni e 1,88 di altezza, è reduce da una stagione solida sotto la guida di Vincenzo Italiano, che lo considera un perno della difesa felsinea. Il Bologna parte da una valutazione di circa 25 milioni di euro, ma è consapevole del valore strategico del calciatore, tanto che – come riportato da Mandarini – potrebbe anche rivedere al rialzo l’attuale contratto per blindarlo ulteriormente, specie se dovesse partire Lucumí, su cui pende una clausola da 28 milioni.

Intanto, Beukema non chiude le porte a un possibile trasferimento: «Vedremo se arriverà qualcosa di veramente buono, perché ho i miei obiettivi e le mie ambizioni personali – ha dichiarato a ESPN –. Voglio ottenere il massimo e se quel treno arriverà davvero, potrei saltarci sopra. Che sia quest’estate o l’anno prossimo, resta da vedere».

Gatti e Chalobah le alternative

Nel frattempo, il Napoli monitora con attenzione la situazione di Federico Gatti, difensore classe ’98 della Juventus, il cui rinnovo – atteso da mesi – non è ancora stato formalizzato. In caso di spiragli, gli azzurri sono pronti a inserirsi. Tra le alternative estere spunta anche il nome di Trevoh Chalobah, 25 anni, in uscita dal Chelsea.

Marianucci, primo colpo in arrivo

Ma prima dei grandi nomi, arriverà il primo rinforzo ufficiale per la nuova stagione. Come anticipato da Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli è pronto a chiudere per Luca Marianucci, difensore classe 2004, cresciuto nell’Empoli. Il giovane toscano, alto 1,94 metri, è stato acquistato per 9 milioni di euro e rappresenta un investimento sul lungo termine.

Le visite mediche sono previste per martedì a Villa Stuart (Roma), dopodiché il giocatore firmerà un contratto quinquennale.

Il mercato è appena cominciato, ma il Napoli ha già messo nel mirino i profili giusti per costruire la difesa del nuovo corso targato Conte. E il primo tassello è pronto a tingersi d’azzurro.