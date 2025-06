Ndoye e Beukema: il Napoli punta forte sul Bologna

La risposta è diplomatica, ma il messaggio è chiarissimo. Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna e della nazionale svizzera, ha parlato dal ritiro in Utah dopo la vittoria contro il Messico (4-2), lasciando intuire che il suo futuro è tutt’altro che definito. «Non so dove giocherò a settembre» ha dichiarato con un sorriso, subito seguito da un’affermazione che vale più di un indizio: «Quando ti vuole un allenatore come Conte…». Parole che, come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, certificano il forte interesse del Napoli nei suoi confronti.

Profilo perfetto per Conte

Ndoye ha segnato uno dei gol della Nati nell’amichevole americana, confermandosi in ottima forma. Con 8 gol e 4 assist all’attivo nell’ultima stagione di Serie A, il ventiquattrenne ha dimostrato versatilità e crescita, migliorando anche in fase difensiva grazie al lavoro con Vincenzo Italiano. «Posso giocare ovunque: a destra, a sinistra o anche al centro» ha detto, ribadendo un concetto caro ad Antonio Conte, che già a gennaio avrebbe voluto portarlo in azzurro dopo l’addio di Kvaratskhelia. «Certo, quando ti cerca una squadra campione d’Italia è una bella cosa» ha dichiarato ancora ai microfoni della RSI, come riportato da Mandarini sul Corriere dello Sport.

I manager in arrivo, la trattativa si apre

I rappresentanti della Binary Sports, agenzia che cura gli interessi di Ndoye, sono attesi a Bologna per discutere del suo futuro. A gennaio l’affare saltò per divergenze sull’accordo economico, ma stavolta lo scenario sembra diverso. I rossoblù non escludono una cessione di fronte a una proposta concreta: si parte da una valutazione di circa 40 milioni, una cifra quasi raddoppiata rispetto ai 25 milioni ipotizzati pochi mesi fa. Il ds Giovanni Manna, incaricato di trattare per il Napoli, proverà a limare le pretese di Giovanni Sartori, magari inserendo contropartite tecniche.

Ma attenzione: il club partenopeo guarda con grande interesse anche a un altro rossoblù.

Beukema, l’altro nome caldo

Sam Beukema, difensore centrale olandese, è uno dei punti fermi della retroguardia di Italiano. Classe 1998, affidabile e già pienamente maturo, piace moltissimo anche lui a Conte. Secondo quanto riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli ha già ricevuto un’apertura dal giocatore, che ha ammesso di voler cogliere l’eventuale “treno giusto”. Ma il Bologna non ha intenzione di smantellare la difesa, anche perché Lucumi ha già una clausola rescissoria da 28 milioni.

Per Beukema, la richiesta iniziale è di almeno 25 milioni di euro, e i felsinei stanno tentando di rinnovargli il contratto con relativo adeguamento dell’ingaggio. L’operazione sarà tutt’altro che semplice, ma Napoli resta alla finestra, pronto a intervenire. Ndoye e Beukema sono due nomi cerchiati in rosso nella lista azzurra: l’estate sarà lunga, intensa e ricca di trattative, e la corsia preferenziale con il Bologna potrebbe rivelarsi decisiva.