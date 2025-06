McTominay e Lobotka, stop dalle Nazionali. Rafa Marin celebra Napoli: «Un’esperienza unica»

Cattive notizie per Scozia e Slovacchia: Scott McTominay e Stanislav Lobotka hanno lasciato i ritiri delle rispettive nazionali a causa di problemi fisici. Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista del Manchester United ha accusato un colpo al ginocchio durante l’amichevole contro l’Islanda disputata venerdì scorso, e per questo non sarà disponibile per il match contro il Liechtenstein in programma domani.

Anche Lobotka ha salutato anticipatamente il ritiro slovacco. Il comunicato ufficiale della federazione parla di «problemi di salute» non meglio precisati, ma è noto che il giocatore del Napoli si fosse già presentato in condizioni non ottimali. Come ricordato da Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista era alle prese con un fastidio alla caviglia destra che gli aveva impedito di chiudere in campo la stagione in azzurro. La sua assenza solleva interrogativi in vista dei prossimi impegni, considerando la centralità del suo ruolo nel sistema di gioco partenopeo.

Rafa Marin, tra emozione e orgoglio scudetto

Nel frattempo, dal ritiro dell’Under 21 spagnola, ha parlato Rafa Marin, difensore protagonista dell’ultima stagione del Napoli. I ricordi dello scudetto sono ancora freschi, intensi, emozionanti. «Sono stati tre, quattro giorni senza sosta – ha raccontato – il pullman tra la folla, le feste con la squadra, le famiglie, l’allenatore. Una sensazione unica, invidiabile». Marin ha poi elogiato la città e l’accoglienza ricevuta: «Napoli è speciale. La gente ti copre di affetto, ti sostiene in ogni momento. Come si vive il calcio lì è spettacolare, è stata una cosa unica».

Un clima da sogno che ancora avvolge l’ambiente, come sottolineato anche da Fabio Mandarini nelle colonne del Corriere dello Sport. E se il Napoli si gode l’euforia del recente trionfo, le condizioni di alcuni protagonisti — Lobotka su tutti — restano da monitorare attentamente in vista della nuova stagione.