Napoli-Lazio è una sfida troppo importante per il Napoli di Gennaro Gattuso che ha esigenza di fare bottino pieno. I tre punti sono fondamentali per la squadra di Gattuso che può approfittare anche della sconfitta in casa del Milan col Sassuolo. Con una vittoria il Napoli si porterebbe a tre punti dai rossoneri, ma soprattutto ricaccerebbe indietro l’assalto della Lazio. I biancocelesti hanno una partita in meno, quella da giocare con il Torino, quindi potrebbero addirittura pensare al sorpasso sul Napoli già questa sera allo stadio Diego Armando Maradona.

Ecco perché Corriere dello Sport scrive che il “problema, adesso, non è come giocarla, perché almeno stavolta è chiaro che sarà consigliabile evitare calcoli, ma con chi giocarla? E quando Napoli-Lazio torna ad essere un affare di cuore, che dinnanzi ad un quarto posto comincerebbe a bussare persino al portafoglio, in genere sistemato in giacca da quelle parti, la vigilia più ‘densa’ di queste ultime sette giornate si va sgonfiando di dubbi e proietta verso le uniche certezze da inseguire“.

Secondo il quotidiano sportivo nel caso del Napoli vincere con la Lazio sarebbe importantissimo. “Volendo poi ci sarebbe un po’ di tempo – sei partite ancora – e alcune delle altre dovranno a volte vedersela tra di loro, ma la Lazio, ad esempio, avrebbe un’occasione in più da poter sfruttare, la sfida con il Torino, e basterebbe pure questo dettaglio a rovinare il ‘recovery plan’ “.