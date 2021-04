Milan sconfitto, la reazione di Gattuso: il tecnico carica il Napoli

La corsa alla qualificazione Champions League si fa sempre più avvincente. La sconfitta del Milan con il Sassuolo apre alla possibilità per il Napoli di portarsi a soli tre punti dai rossoneri. Per farlo il Napoli dovrà battere la Lazio allo stadio Diego Armando Maradona nella partita in programma oggi 22 aprile 2021. Un’occasione che il Napoli non può sprecare, fare risultato pieno con la Lazio porterebbe un doppio beneficio, come scrive Tuttosport.

La clamorosa sconfitta casalinga del Milan è arrivata a sorpresa quando il Napoli era già in ritiro. Ora la prospettiva Champions League diventa ancora più possibile e l’eventuale successo di questa sera contro la Lazio al Maradona avrebbe un valore doppio: eliminare i biancocelesti dalla corsa al quarto posto utile ed accorciare a -3 proprio sui rossoneri attualmente secondi. Ecco perché Gattuso ha chiesto ai suoi calciatori di vivere questa sfida con la Lazio come se fosse una finale per arrivare nell’Europa che conta. Ringhio ha tenuto il Napoli fuori dalla surreale vicenda della Super League, mantenendo a Castelvolturno quella concentrazione che troppo spesso quest’anno è venuta meno.