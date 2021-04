Il Napoli deve superare l’ostacolo Lazio nel difficile cammino per la qualificazione alla prossima Champions League. Gattuso non ha recuperato Ospina dunque è confermata la presenza di Meret. Scelte obbigate anche per il centrocampo dove ritorna Bakayoko in luogo dello squalificato Demme. La novità è attesa in difesa, dove Hysaj prenderà il posto di Mario Rui a sinistra. In attacco Mertens dovrebbe guidare l’attacco dopo la prestazione opaca di Osimhen contro l’Inter.

NAPOLI-LAZIO PROBABILE FORMAZIONE

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

CURIOSITÀ SU NAPOLI-LAZIO

La Lazio è una delle due squadre, insieme al Bologna, contro cui il Napoli ha segnato di più in casa nella sua storia in Serie A: 107 reti ad entrambe. La sfida nella sfida mette contro due amici, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, che sono determinanti per le sorti delle rispettive squadre. A confermarlo ci sono anche i numeri. I 16 gol di Immobile sono valsi 16 punti per la Lazio, le 15 reti di Insigne hanno portato 12 punti per gli azzurri: sono i primi due calciatori del campionato in questa speciale graduatoria.

CANALE TV E STREAMING

Il posticipo Napoli-Lazio sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport. Napoli-Lazio sarà visibile anche in diretta streaming, mediante Sky Go.

La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Luca Marchegiani.