Napoli, e se ci fossero due Kvaratskhelia in squadra? Mpansikatu svela: “Chi lo prende fa un affare”

Il dirigente sportivo Mpansikatu consiglia l’acquisto di Artem Dovbyk, paragonandolo al talento emergente Kvaratskhelia.

Nell’ambito di un’intervista rilasciata a Radio Crc, Malu Mpansikatu, noto dirigente sportivo e talent scout, ha parlato del Napoli e dei talenti in ascesa nel panorama calcistico mondiale.

Mpansikatu ha inziato la sua intervista elogiando alcuni giocatori attuali che stanno facendo la differenza, partendo dal centrocampista azzurro Anguissa per le sue prestazioni di alto livello. Ha poi citato Wisdon Amey, difensore del Bologna dotato di importanti qualità e personalità, che dimostra già grande esperienza nonostante la sua giovane età.

“Anguissa a centrocampo è stato uno dei migliori anche in Champions. Peccato per l’assenza nella gara di ritorno col Milan, ma il suo valore non si discute. Ci mette qualità e quantità in campo e quando è in giornata è quasi insuperabile. Wisdon Amey ha qualità importanti e soprattutto ha personalità. E’ un giovane sulla carta, ma gioca già come uno esperto e questo fa la differenza. Ho sempre detto che l’africano di suo ha la fisicità, molti hanno la tecnica innata mentre la tattica dovevano impararla”.

E SE NEL NAPOLI ARRIVASSE UN ALTRO KVARATSKHELIA?

Durante l’intervista, l’attenzione si è concentrata su un calciatore in particolare, Artem Dovbyk, che è stato definito il “nuovo” Kvaratskhelia, un giovane talento di grande prospettiva, definito da Mpansikatu un giocatore straordinario.

L’esperto dirigente non ha fatto altro che parlarne bene, nonostante se ne parli molto poco di lui, sottolineando che Dovbyk è mancino e possiede un fiuto del gol eccezionale e affermando che chi deciderà di acquistarlo farà sicuramente un affare. Nonostante non sia ancora molto noto, Dovbyk è considerato un giocatore di grande talento e potrebbe diventare il nuovo Kvaratskhelia, un altro gioiello emergente del calcio.

“A me piace tantissimoArtem Dovbyk. E’ mancino, ha fiuto del gol e chi lo prende fa un affare. Non si parla molto di lui, ma è fortissimo e chi si prende il rischio di prenderlo potrebbe ritrovarsi in casa un nuovoKvaratskhelia”.

CHI E’ARTEM DOVBYK, DEFINITO COME IL ‘NUOVO’ KVARATSKHELIA

Mpansikatu ha suggerito ai club di tenere d’occhio Artem Dovbyk, ritenendo che possa rappresentare un investimento di successo per il futuro. Le sue doti tecniche e il suo istinto per il gol lo rendono un calciatore promettente, in grado di lasciare il segno nella scena calcistica internazionale, proprio come il talento emergente Kvaratskhelia.

Artem Dovbyk è un attaccante ucraino classe 1997, nativo di Cerkassy, città in cui è nato l’attuale portiere della Reggina, in prestito dal Napoli, Nikita Contini. A rendere questo profilo altamente interessante la ‘stazza’ fisica, a partire dai suoi 189cm di altezza, non di certo un dettaglio di poco conto per impreziosire una rosa.

Durante la scorsa stagione estiva, Dovbyk aveva accarezzato l’idea di giocare in Italia e si era immaginato indossare la maglia del Bologna, dove avrebbe potuto fare coppia d’attacco con Arnautovic, o quella della Salernitana. Nonostante le trattative non si siano concretizzate, potrebbe trattarsi solo di un rinvio dell’appuntamento con la Serie A, poiché Dovbyk continua a segnare con grande regolarità.

Con 32 gol e 7 assist, Dovbyk ha dimostrato di fare la differenza nel Dnipro, sia in campionato che nelle competizioni europee. In 70 presenze, ha lasciato il segno numerose volte, mostrando una grande potenza, un’abilità di gioco aereo, velocità, agilità e una buona capacità di sponda. Oltre ad essere un ottimo protettore di palla grazie al suo fisico, possiede anche una buona tecnica.

Dovbyk ha un contratto con scadenza 2024 e una società che non intende fare grossi sconti: chiede 12 milioni e una cessione immediata a titolo definitivo.