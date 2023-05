Pistocchi, la clamorosa indiscrezione su Osimhen: “Se questa notizia è vera, mi preoccuperei”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato interessanti dichiarazioni riguardo al futuro dell’attaccante Victor Osimhen.

Nel corso del programma “Radio Goal” trasmesso su Kiss Kiss, il giornalista Maurizio Pistocchi ha espresso la sua opinione sul possibile successore di Luciano Spalletti alla guida tecnica del Napoli. Secondo il giornalista, il nome perfetto per gli azzurri sarebbe Luis Enrique, affermando che con lo spagnolo la squadra partenopea potrebbe continuare il lavoro svolto da Spalletti in questi ultimi due anni. Pistocchi ha inoltre sottolineato il grande rispetto che merita Luis Enrique come uomo.

“C’è un nome perfetto per gli azzurri: parlo di Luis Enrique. Con lo spagnolo i partenopei continuerebbero il lavoro svolto da Luciano Spalletti in questi due anni. Inoltre Luis Enrique è grande uomo, una persona che merita il massimo rispetto”.

FUTURO OSIMHEN, LA CLAMOROSA INDISCREZIONE DI PISTOCCHI

Pistocchi ha poi volto il suo discorso sul futuro di Victor Osimhen, rivelando un’indiscrezione clamorosa che gli sarebbe stata riferita. Pare infatti che il calciatore nigeriano abbia ricevuto un’offerta di dodici milioni di euro netti all’anno.

“Un uccellino mi ha riferito una indiscrezione clamorosa. Il nigeriano avrebbe avuto una offerta di dodici milioni all’anno netti. Se questa notizia fosse vera credo che ci sarebbero poche probabilità di vedere Osimhen con la maglia del Napoli nella prossima annata calcistica”.

In caso di conferma di questa notizia, Pistocchi ritiene che le possibilità di vedere Osimhen indossare nuovamente la maglia del Napoli nella prossima stagione calcistica sarebbero piuttosto scarse.

Sul tema dell’addio di Luciano Spalletti, Pistocchi ha avanzato ipotesi sulle possibili ragioni che hanno portato il tecnico toscano a prendere questa decisione. Secondo il giornalista, le voci di mercato riguardanti Osimhen, la questione della PEC e altri fattori potrebbero aver influito sulla scelta di Spalletti.