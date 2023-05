Kvaratskhelia impressionante: il video che fa impazzire la Serie A

Khvicha Kvaratskhelia è stato protagonista di una grande partita contro l’Inter, il georgiano ha incantato in questa stagione di Serie A.

Le giocate di Kvaratskhelia sono sempre di altissimo livello. Il giocatore georgiano è stato assoluto protagonista della stagione partenopea culminata con la vittoria dello scudetto del Napoli. Nonostante non segni da 11 giornate, il giocatore ex Dinamo Batumi ha comunque fatto vedere grandi cose.

Kvaratskhelia durante Napoli-Inter ha anche ritrovato la sua verve con il dribbling. I nerazzurri, infatti, nonostante il raddoppio costante di marcatura, non sono stati in grado di arginare sempre le giocate ubriacanti del giocatore del Napoli.

Anche dagli account della Lega di Serie A è stato celebrato Kvaratskhelia. I suoi dribbling contro l’Inter sono diventati l’ennesimo manifesto di questo calciatore che impreziosisce la squadra di Luciano Spalletti. Ma in generale Kvaratskhelia ha fatto vedere di poter diventare un assoluto fenomeno. Basti pensare che alla sua prima stagione in Europa e alla prima in Serie A, è stato già capace di andare doppia cifra sia di assist che di gol. Non va dimenticato che Kvaratskhelia è arrivato in Italia a 21 anni, quindi ha ancora molto da migliorare. Ecco perché De Laurentiis non vuole cederlo per nessuna ragione.