Napoli-Milan: vale un sogno, ecco chi la gioca. Tutte le novità di formazione

Notizie Napoli-Milan di Uefa Champions League: tutte le informazioni sulle formazioni di Luciano Spalletti e Stefano Pioli.

È la partita che tutti stavano aspettando: Napoli-Milan si gioca oggi alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Si parte con il punteggio di 1-0 per il Milan, che ha vinto la gara di andata anche grazie alle super parate di Maignan. Un vantaggio non da poco, perché permetterà ai rossoneri di fare difesa e contropiede, proprio come piace alla squadra di Pioli.

Ma Juan Jesus ha suonato la carica, sottolineando che l’impresa è possibile e non bisogna avere paura di nessuno, tantomeno del Milan che ha 22 punti in meno in campionato.

Formazioni Napoli-Milan: le scelte di Pioli e Spalletti

Le formazioni sono praticamente già fatte con pochissimi dubbi nel Napoli. Ndombele parte favorito per sostituire Angguissa e questo è il più grande dubbio di Spalletti. Politano gioca titolare così come Mario Rui. Ma andiamo con ordine.

: Giroud stringe i denti e va in campo, per il resto sarà la stessa formazione del match di andata. Maignan tra i pali con Calabria, Kjaer, Tomori ed Hernandez in difesa. Krunic e Tonali in mediana con Diaz, Bennacer e Leao a sostegno di Giroud. Qui Napoli: Anguissa e Kim sono squalificati, giocano Ndombele e Juan Jesus. In difesa c’è Meret in porta, con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui; Ndombele, Lobotka e Zielinski a centrocampo con il ritorno di Osimhen al centro dell’attacco con Politano e Kvaratskhelia ai lati.