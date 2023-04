EUFORIA Napoli-Milan: fuochi d’artificio per ‘svegliare’ i rossoneri – VIDEO

Napoli-Milan, i tifosi azzurri hanno acceso fuochi d’artificio per tenere svegli i giocatori di Stefano Pioli.

In certe situazioni, in vista di certe partite sembra che possa valere veramente tutto. È il caso di Napoli-Milan di Champions League. Sfida che la squadra di Spalletti deve ribaltare per riuscire a passare il turno dopo aver perso per 1-0 la gara di andata a Milano.

La notte prima di Napoli-Milan è stata turbolenta per i giocatori rossoneri. Molti tifosi del Napoli hanno intonato cori e acceso fuochi d’artificio per creare rumore e cercare di tenere svegli i giocatori del Milan. L’obiettivo è semplice, cercare di creare disturbo e stanchezza nella squadra di Pioli.