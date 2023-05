Ordine: “Arbitraggio Napoli-Milan? Per l’Uefa l’unico errore è il rigore dato agli azzurri”

Franco Ordine dichiara a proposito dell’arbitraggio di Napoli-Milan che per l’Uefa l’unico errore è il rigore dato agli azzurri

Franco Ordine, esprime la sua opinione sulla festa Scudetto del Napoli e sul momento del calcio europeo. Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, il giornalista ha dichiarato: “Il sindaco Manfredi dovrebbe creare una piccola giuria che faccia il giro della città e mettere in palio un premio per il miglior allestimento dello scudetto. Milan? Quando sbagli la prima, 9/10 non riesci a recuperare con la seconda. Il Milan è arrivato a maggio con le pile scariche e infine, così come accaduto a Napoli con Osimhen e i due squalificati, c’è stato Leao al 15-20% e Bennacer“.

Per Ordine il Napoli è arrivato alla parte cruciale della Champions con le pile scariche

Ordine, poi parla dell’Inter e dell’arbitraggio di Napoli-Milan: “Simone Inzaghi è stato “spettinato”, “sputtanato” e criticato dai suoi tifosi, nonché l’orbita dirigenziale a causa delle 11 sconfitte in campionato, adesso non dovrebbero salire sul carro del vincitore. Quando Simone Inzaghi dice di ricordare chi c’è stato e chi no, non è banale, dice tutto. Stagione fallimentare Milan? Bisogna dividere i due tornei. In Champions è da 8, anche 8 ½, in campionato tra 4 e 5. Arbitraggio Napoli-Milan di Champions? L’UEFA ha assolto l’arbitro Marciniak, l’unico errore che gli assegna è quello del rigore dato al Napoli”. Ha concluso Ordine.