Lo Monaco: “La felicità dei napoletani mi apre il cuore. Ben venga un altro Scudetto”

Pietro Lo Monaco dichiara che la felicità dei napoletani gli apre il cuore e ben venga un altro Scudetto per il Napoli

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo di lungo corso, ha espresso alcune considerazioni sullo Scudetto del Napoli: “Mi apre il cuore vedere quanta felicità e quanta gioia provano i napoletani. E’ uno Scudetto strameritato per tutta la città. Non ricordo campionati dominati come quello attuale. In passato abbiamo assistito a domini assoluti, come quelli della Juventus, ma sempre con un minimo di incertezza. Questa volta, invece, il Napoli ha sbaragliato tutti. Ben venga questa festa e ben venga un altro Scudetto”.

L’ex Catania ha poi proseguito ai microfoni di Radio Marte: “Messaggi per De Laurentiis? Mi auguro che la società sappia fare tesoro di questa esperienza e riesca a proseguire sulla stessa strada. Calo di rendimento nell’ultimo periodo? Mi aspetto una squadra che giochi per portare a caso il risultato a prescindere dall’avversario, ma dopo una galoppata di questo tipo, ci sta anche che la squadra possa tirare un pochino i remi in barca e gestisca. Non è facile disputare un campionato a questi ritmi, sempre a mille all’ora”.