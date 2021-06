Tre giocatori per Spalletti, il Napoli segue con attenzione tre profili sul calciomercato da regalare al nuovo tecnico azzurro. I tre giocatori che segue il Napoli arriveranno in questa sessione di calciomercato. Giuntoli deve sostitutore i partenti Bakayoko, Hysay e Ghoulam. L’algerino alle prese con l’ennesimo infortunio, non offre garanzie di rendimento. De Laurentiis a causa della Pandemia e della mancata qualificazione ChampionS, Napoli-Verona grida ancora vendetta, sarà costretto ad una cessione eccellente per finanziare il mercato.

Secondo quanto riporta la redazione sportiva di sky sport 24, “Il Napoli prima di acquistare sarà costretto a cedere uno tra Koulibaly e Fabian Ruiz per far entrare soldi freschi nelle casse del club, devastato come tutti gli altri, dall’emergenza Coronavirus. Il centrocampista spagnolo è il candidato numero uno alla partenza, più del franco senegalese che dovrebbe restare in azzurro. Con la sua cessione la società potrebbe poi completare l’organico e chiudere i tre acquisti sul mercato“.

