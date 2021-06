Bruno Longhi, giornalista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio. Longhi si è soffermato su Lorenzo Insigne e sulla nazionale Italiana di Roberto Mancini impegnata agli Europei di calcio.

“Futuro di Lorenzo Insigne? Ho saputo che la proposta di De Laurentiis, visto il momento in cui viviamo, in cui si devono tagliare i costi, era al ribasso. Servirebbe un passo indietro di tutti. Se si arriverà a un accordo, non credo sia migliorativo per il calciatore”.

Bruno Longhi ha poi aggiunto: “Il colpo di tacco del Mancio in questa Nazionale? Dico Zaniolo. Aveva chiamato un ragazzo che non aveva mai giocato in Serie A. Lì capisci al genialità di un allenatore che punta soprattutto alla qualità. Così come Pessina ieri col Galles.

Calhanoglu passa dal Milan all’Inter? E’ abbastanza sorprendente, però ha una sua spiegazione. E si collega al caso Eriksen. L’Inter, trovandosi nell’impossibilità di riavere il danese e avendo bisogno di un giocatore di fantasia, ha virato sul turco. E permette all’Inter di risparmiare“. Ha concluso il giornalista di Mediaset a TMW Radio.