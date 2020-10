Napoli, Lozano nuovo acquisto: ecco cosa disse Gattuso a De Laurentiis

Hirving Lozano ha fatto vedere grandi miglioramenti nelle prime due giornate di campionato, merito di Gattuso che ha convito De Laurentiis.

E’ senza dubbio una sorta di nuovo acquisto, un giocatore ritrovato nello tecnicamente e mentalmente. Hirving Lozano è stato rigenerato dalla cura Gattuso, capace di cacciarlo via dall’allenamento, ma anche di recuperarlo sotto ogni punto di vista. Un’evoluzione messa in evidenza da Tuttosport che sottolinea come in estate si sia pensato seriamente alla cessione del messicano. Il Napoli dopo un anno non avrebbe volto fare nessuna minus valenza. Voleva almeno 42 milioni di euro, quelli spesi per acquistarlo dal Psv. A questa cifra nessuno ci è arrivato, solo qualche interesse a livello di prestito. Lo Sheffield United era pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro per prendere il calciatore. “A questo punto ce lo teniamo” ha detto Aurelio De Laurentiis.

E’ qui che entra in gioco Gattuso che cha chiesto alla dirigenza di tenere Lozano. “Se me lo lasciate, lo rimetto a posto e lo faccio giocare titolare“. Una promessa a cui il tecnico azzurro ha tenuto fede. Lozano nelle prime due giornate di campionato è stato determinante, prendendosi il posto da titolare sulla fascia destra nei quattro d’attacco. Insomma una sorta di ‘seconda vita’ calcistica per il messicano.