L’Inter dovrà giocare il derby con almeno sei uomini positivi al Covid 19. Marotta sta seguendo l’esito del verdetto su Juve-Napoli.

Quanto verrà deciso dal giudice sportivo per Juve-Napoli creerà un pericoloso precedente, qualunque cosa si decida. Lo 0-3 a tavolino metterebbe in dubbio l’autorità dell’Asl in materia sanitaria, mentre il rinvio scatenerebbe le proteste degli altri club di Serie A, costretti a giocare con dei positivi in rosa. Così vengono messi in evidenza tutti i limiti di un protocollo portati alla luce dopo il caso Juve-Napoli. Spettatrici interessate di tutta questa vicenda le altre società di Serie A, tra cui l’Inter che dovrà giocare il derby con ben sei positivi al coronavirus. Secondo quanto scrive Corriere dello Sport, la rabbia dei nerazzurri è palese e Marotta è pronto ad intervenire dopo la decisione del giudice sportivo.