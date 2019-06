Napoli, Lozano e James per 100ml. Due big per dare l’assalto alla Juve

Napoli, Lozano e James per 100 milioni. Due big per dare l’assalto alla Juve, parte della cifra arriverà da alcune cessioni.







Il nazionale messicano, Hirving Lozano, 23 anni, attaccante del Psv Eindhoven, e il nazionale colombiano James Rodriguez, 27 anni, trequartista, rientrato al Real Madrid dal prestito al Bayern.

Sono i due obbiettivi del Napoli per il mercato. L’ affondo verrà fatto per entrambi. Perché, un’operazione non esclude l’altra.

IL NAPOLI SU LOZANO E JAMES

Il Napoli vuole migliorarsi, senza alcun dubbio, scrive la Gazzetta dello sport, i vertici societari stanno ragionando sulla possibilità di ingaggiare James Rodriguez e Hirving Lozano.

Si, tutti e due, perché Carlo Ancelotti li ha richiesti, espressamente, ritenendoli funzionali al suo progetto tecnico.

Dopo 8 anni di egemonia juventina, qualcosa si sta muovendo nell’ambiente napoletano: c’è la convinzione che con un paio di accorgimenti importanti, si potrà tenere testa ai pluricampioni d’Italia fino in fondo.

Si tratta di operazioni di media-alta finanza, che richiedono un investimento notevole. In pratica, Aurelio De Laurentiis dovrà avere a disposizione, più o meno, 100 milioni di euro per soddisfare le esigenze del proprio allenatore considerato che per James Rodriguez il Real Madrid chiede 45 milioni, la stessa cifra che pretende il Psv Eindhoven per Lozano.

LE CESSIONI



Il presidente del Calcio Napoli, prevede di ricavare il denaro necessario da alcune cessioni. C’è un problema, però, e riguarda le valutazione.

Roberto Inglese (27 anni), è stato girato in prestito al Parma. Il club emiliano lo vorrebbe a titolo definitivo, ma De Laurentiis pretende 25 milioni di euro per realizzare una plusvalenza di almeno 10 milioni.

Gli stessi 25 milioni, verranno chiesti per Simone Verdi (27) che non ha per niente convinto nella sua prima stagione napoletana. L’ipotesi più probabile che possa essere ceduto in prestito con il diritto di riscatto.







Tra i partenti rientra pure Elseid Hysaj (25) che ha chiesto di essere ceduto. L’arrivo di Di Lorenzo sulla fascia destra gli avrà suggerito di provare una nuova esperienza. Per lui, il presidente pretende 30 milioni di euro, una richiesta che ha spaventato l’Atletico Madrid e che dovrebbe convincere anche Maurizio Sarri, in predicato di allenare la Juventus, a lasciar perdere.

A loro andranno ad aggiungersi Rog, Diawara, Sepe e Grassi: dalle loro cessioni il Napoli ritiene di dover incassare almeno una quarantina di milioni.