Napoli e Juve su Mota Carvalho gioiello dell’ Entella. L’offerta

Napoli e Juve su Mota Carvalho gioiello dell’ Entella. Arriva l’offerta del Napoli per Dany Mota Carvalho attaccante classe 1998 della Virtus Entella. Secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport il club azzurro avrebbe presentato per l’attaccante lussemburghese di origini portoghesi un’offerta di 1,8 milioni di euro. Sul Carvalho c’è anche l’interesse della Juventus che, eventualmente, lo girerebbe in prestito.

Grandi colpi, certo, ma anche operazioni prospettiche, che ricalcano un po’ la politica della società che tende all’acquisto e alla valorizzazione di giovani con qualità interessanti.

Ed in quest’ottica, il Napoli ha fatto pervenire all’Entella un’offerta per Mota Carvalho, 21 anni, attaccante di nazionalità lussemburghese che in questa stagione ha sommato 35 presenze, 12 gol e 5 assist nel campionato di serie C, vinto propria dal club ligure.

Il Napoli lo acquisterebbe per girarlo poi al Bari fresco di promozione in terza serie, oppure lo lascerebbe un altro anno all’Entella. Secondo Sky Sport, il club azzurro ha presentato per l’attaccante lussemburghese di origini portoghesi un’offerta di 1,8 milioni di euro. Sul Carvalho c’è anche l’interesse della Juventus che, eventualmente, lo girerebbe in prestito.

Duello con la Juve per gioiello dell’ Entella

Preso di Lorenzo, Ancelotti aspetta altri rinforzi: questa potrebbe essere la squadra dei sogni per i tifosi azzurri con Lozano, James Rodriguez e Icardi. Ma oltre ai top player il club partenopeo vorrebbe investire sui giovani per il futuro. Mota Carvalho è stato osservato anche dalla Juventus che a sua volta lo girerebbe pure in prestito. Ma, al momento, il Napoli pare favorito e il giovane attaccante potrà essere acquistato e messo sotto contratto.