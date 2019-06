Castagne Napoli sfuma l’affare: “L’Atalanta è la mia priorità” Il giocatore pare che stia trattando il rinnovo con l’Atalanta per la prossima stagione

Il nuovo terzino sinistro del club partenopeo non sarà Timothy Castagne. A tirarsi fuori è il diretto interessato che, intervistato in esclusiva da ‘La Gazzetta dello Sport’, rivela di voler restare all’Atalanta.

La possibilità di giocare la Champions League con la maglia nerazzurra d’altronde è troppo ghiotta e la conferma di Gasperini in panchina ha fatto il resto. “A Bergamo sto benissimo, non l’ho mai nascosto. Adesso stiamo trattando per il rinnovo di contratto. Sono tranquillo, vedremo quali saranno i segnali della dirigenza. Il Napoli bussa? Penso lo abbia fatto alla porta del mio agente, non so molto altro”.

Cosa rappresenta il rinnovo di Gasperini? «Fondamentale che sia rimasto, il progetto va forte. L’anno scorso, soprattutto in attacco, non c’era ampia scelta. Se fosse mancato uno tra Gomez, Ilicic e Zapata sarebbe stato un problema. L’intenzione è mantenere questa ossatura, aggiungendo 3-4 calciatori di alto livello. Dopo un 2018-2019 straordinario, è importante che la società stia andando in questa direzione».

Castagne semmai dopo l’Atalanta potrebbe prendere in considerazione un’esperienza lontano dall’Italia. “La Serie A è un torneo molto competitivo, mi piace, ma un giorno vorrei misurarmi con la Premier. E sulle offerte, sarò onesto: in generale non mancano, ma la priorità è l’Atalanta”.

Per la crescita esponenziale di Castagne è stato decisivo il lavoro di Gasperini.“In allenamento ci davo dentro, soprattutto quando stavo fuori. Il mister osserva, se n’è accorto e ha creduto in me. E’ fondamentale che sia rimasto, il progetto va forte”.

Ora però Castagne aspetta rinforzi dal calciomercato per affrontare al meglio il sogno Champions. “L’anno scorso, soprattutto in attacco, non c’era ampia scelta. Se fosse mancato uno tra Gomez, Ilicic e Zapata sarebbe stato un problema. Muriel? Ho letto anche io, speriamo! Che giocatore, veramente forte. Può spaccare le partite, uno come lui sarebbe perfetto”.