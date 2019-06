Il Napoli piomba su Manolas. Ecco la richiesta del difensore

Il Napoli su Manolas. Il difensore della Roma lascerà i giallorossi. Gli azzurri e la Juventus si contendono il greco. Il nodo è l’ingaggio.







Anche il Napoli su Manolas. La Juventus sembrava essere la destinazione, del difensore della Roma ma secondo le indiscrezioni riportate da TuttoMercatoWeb, pare che il Napoli in queste ore abbia superato la concorrenza bianconera.

Kostas Manolas piace al Napoli, anche perchè Albiol non è più giovanissimo e gli azzurri hanno individuato nel nazionale greco, il successore dello spagnolo al fianco di Koulibaly.

IL NAPOLI SU MANOLAS

Si potrebbe profilare un duello di mercato tra Juventus e Napoli per il difensore della Roma, che potrebbe essere sacrificato dalla Roma sull’altare del Fair Play Finanziario.

Il difensore della Roma che ha una clausola di rescissione di 37 milioni di euro. Il nodo principale alla trattativa è rappresentato dalla richiesta di ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione da parte del calciatore.

L’interesse dei bianconeri è noto da tempo, ma la trattativa è in stand-by.

Chi, quindi, prova ad approfittare di questa impasse è il Napoli, i cui bollenti spiriti sono stati raffreddati dalla richiesta di Manolas, che pretenderebbe un ingaggio da top player da 5 milioni netti a stagione. Una montagna di soldi per le casse azzurre.







IL FUTURO DI MANOLAS

Quindi per il centrale giallorosso non si può escludere un futuro lontano dall’Italia, visto che in Spagna e Inghilterra gli estimatori non gli mancano.

Vedremo, quindi, nelle prossime ore come si svilupperà questa situazione, sia in casa Juventus che in casa Napoli per la prossima stagione.