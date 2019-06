Fabian Ruiz, un messaggio per James: “Sarebbe il benvenuto a Napoli”. L’azzurro in ritiro con la nazionale spagnola ha parlato anche del mercato in entrata

Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz dal ritiro della Nazionale spagnola ha parlato del mercato soffermandosi sulle voci che vogliono gli azzurri interessati a Rodrigo e James Rodriguez.

Fabian Ruiz dal ritiro manda un messaggio a James

Il centrocampista azzurro, dopo essere stato con la nazionale maggiore, si è conquistato anche la convocazione nell’Under 21 iberica che è attesa ora agli Europei contro l’Italia. «Arriviamo all’Europeo con la voglia di fare bene. Ancelotti? Mi ha fatto crescere, grazie a lui ho imparato tanto. Da anni lui allena grandi calciatori, con i suoi consigli è più facile, l’ho sempre detto», ha continuato. «Quest’anno ho provato a migliorarmi dentro e fuori dal campo, come persona, e lui è bravo anche in questo».

“Giocare con grandi giocatori è sempre meglio. Rodrigo è un grande attaccante e tutti saremmo felici di averlo con noi. Stesso discorso per James. Se dovessero venire a Napoli sarebbero accolti alla grande e io ne sarei felice. – continua lo spagnolo a Sky Sport –. Mertens? Siamo sempre stati assieme, mi ha accolto fin da subito e parliamo spesso. Mi farebbe piacere se firmasse il rinnovo perché anche lui è un grande giocatore che può ancora dare tanto al Napoli”. Così Fabián Ruiz ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro della nazionale spagnola di cui è protagonista.

Sul camionato: «Vincere un titolo è sempre speciale. Sappiamo che raggiungere lo scudetto è difficile, da anni arriviamo secondi e ci anticipa la Juventus, ma nel calcio nulla è impossibile e il prossimo anno lotteremo per provare a vincere. La cosa importante è crederci, si gioca sempre per vincere».

” il colombiano sarebbe il benvenuto a Napoli”

