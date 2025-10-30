Napoli, Lobotka verso il rientro: possibile convocazione col Como, certo in Champions contro l’Eintracht
Il Napoli recupera pezzi importanti nel momento più delicato della stagione. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dopo i rientri di Hojlund e Rrahmani nella trasferta di Lecce — con lo stesso Hoj protagonista nel secondo tempo — è ora il turno di Stanislav Lobotka, il cervello e regista del centrocampo azzurro, pronto a rivedere il campo dopo oltre un mese di stop.
Lo slovacco, fermo per una lesione distrattiva all’adduttore destro rimediata contro il Genoa prima della sosta di ottobre, ha saltato in serie le gare con Torino, PSV Eindhoven (Champions League), Inter e Lecce, ma ha nel mirino il mini ciclo Como–Eintracht, due partite in quattro giorni al Maradona. Secondo quanto riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la convocazione per sabato è possibile, mentre la presenza in Champions appare quasi certa.
Nel frattempo, Antonio Conte ha concesso una giornata di riposo dopo la vittoria di Lecce: ripresa fissata oggi a Castel Volturno, dove lo staff medico valuterà anche le condizioni di Lang, uscito dopo tre minuti per un colpo alla coscia sinistra.
È ancora presto per parlare di formazione, ma è probabile che Rrahmani torni dal primo minuto, insieme a Spinazzola, McTominay, Hojlund e Neres, tutti partiti dalla panchina nella sfida del Via del Mare. Le scelte di Conte — spiega ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport — saranno orientate anche alla Champions, dove la sfida con l’Eintracht Francoforte assume un peso cruciale per la qualificazione agli ottavi.
Intanto, ieri sera la squadra si è ritrovata al ristorante SantaLù di Santa Lucia per la tradizionale festa di Halloween, organizzata dal capitano Giovanni Di Lorenzo: un momento di gruppo e leggerezza in un calendario che non concede tregua.