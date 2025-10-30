Napoli, operato De Bruyne: intervento riuscito ad Anversa, rientro previsto in tre-quattro mesi
L’intervento è riuscito perfettamente. Come riporta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Kevin De Bruyne è stato operato ieri ad Anversa dal professor Geert Declercq presso l’AZ Monica Hospital. Il centrocampista del Napoli, assistito durante l’operazione dal responsabile dello staff medico azzurro Raffaele Canonico, ha lasciato la clinica poche ore dopo l’intervento e inizierà la prima fase del recupero direttamente in Belgio.
La società partenopea, in una nota ufficiale, ha confermato che De Bruyne «proseguirà la prima fase post chirurgica del suo iter riabilitativo in Belgio». L’infortunio — una lesione di alto grado al bicipite femorale destro — si era verificato sabato scorso durante la sfida con l’Inter. Il giocatore, partito lunedì da Capodichino insieme alla famiglia e ad alcuni collaboratori, aveva raggiunto la sua città natale per prepararsi all’intervento.
Come ricorda Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, De Bruyne conosce bene la strada della riabilitazione: nell’agosto 2023 era già stato operato per un problema analogo, ma in una zona diversa, restando ai box per quasi cinque mesi con la maglia del Manchester City. Stavolta i tempi di recupero dovrebbero essere più brevi — stimati tra i tre e i quattro mesi —, ma dipenderanno dalle risposte del muscolo nelle prossime settimane.
A seguire da vicino il recupero sarà Lieven Maesschalck, ex fisioterapista della nazionale belga e fondatore del centro Move to Cure di Anversa, lo stesso in cui Romelu Lukaku completò la prima parte della sua riabilitazione. «Sta bene», ha assicurato Maesschalck dopo l’intervento.
Come sottolinea ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il professor Declercq è da anni il punto di riferimento medico della Golden Generation belga, strettamente legato allo stesso Maesschalck. Per De Bruyne inizia ora una fase di lavoro intenso sotto la supervisione congiunta dello staff medico del Napoli e dei professionisti belgi.
L’obiettivo è duplice: tornare al più presto agli ordini di Antonio Conte e farsi trovare pronto per la nazionale di Rudi Garcia in vista del Mondiale 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti — quello che potrebbe essere l’ultimo grande palcoscenico della straordinaria carriera del numero 17 azzurro.