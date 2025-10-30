Corriere dello Sport: “Napoli, Anguissa l’irrinunciabile: rinnovo in vista e tentazioni dalla Coppa d’Africa”
In una squadra vera, anzi in un gruppo che gioca e vive da vera squadra, c’è un uomo che continua a essere semplicemente insostituibile. Si chiama Frank Zambo Anguissa, e in questo avvio di stagione è diventato l’emblema del Napoli di Antonio Conte. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista camerunese ha già realizzato quattro gol in nove giornate, appena due in meno rispetto al totale della scorsa stagione, e a Lecce ha deciso in prima persona la partita più complicata dopo quella col Cagliari: gol, vittoria e festa finale.
Giocatore universale, centrocampista totale, quasi un box to box moderno. L’impatto di Anguissa — sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport — va oltre i numeri: è leadership, fisicità, assist, pressing, recuperi, e perfino gol di testa come quello del “Via del Mare”. Cinque volte eletto Mvp su nove partite, il camerunese rappresenta oggi il vero totem del Napoli, un patrimonio tecnico e umano da blindare quanto prima.
Sul fronte rinnovo, la situazione è chiara: il contratto di Anguissa scade nel 2027, ma la società e il suo entourage stanno lavorando da tempo per estendere l’accordo. Esiste ancora una distanza tra domanda e offerta, ma la volontà reciproca di continuare insieme è forte, come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Sullo sfondo, le sirene del Galatasaray e di alcuni club arabi, ma il Napoli considera il giocatore incedibile e vuole chiudere presto l’intesa.
C’è però un altro tema in arrivo: la Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio in Marocco. Un evento cruciale per il Camerun di Anguissa, ma anche un problema per il Napoli, che dovrà rinunciare a uno dei suoi pilastri per diverse settimane. Il club — riporta ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport — sta valutando alternative per gennaio, come Kobbie Mainoo del Manchester United, ma sostituire Anguissa è tutt’altro che semplice.
Non è escluso, tuttavia, che il centrocampista possa riflettere sull’opportunità di partecipare alla Coppa, in accordo con la società e la nazionale. Un’ipotesi difficile ma non impossibile, da valutare con attenzione nei prossimi giorni. Nel frattempo, tra campionato, Champions, rinnovo e Africa, il Napoli resta aggrappato al suo motore instancabile: Frank Zambo Anguissa, l’irrinunciabile.