30 Ottobre 2025

Corriere dello Sport: “Napoli, Anguissa l’irrinunciabile: rinnovo in vista e tentazioni dalla Coppa d’Africa”

redazione 30 Ottobre 2025
Corriere dello Sport: “Napoli, Anguissa l’irrinunciabile: rinnovo in vista e tentazioni dalla Coppa d’Africa”

Anguissa-ChiamarsiBomber-Napolipiu.com

In una squadra vera, anzi in un gruppo che gioca e vive da vera squadra, c’è un uomo che continua a essere semplicemente insostituibile. Si chiama Frank Zambo Anguissa, e in questo avvio di stagione è diventato l’emblema del Napoli di Antonio Conte. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista camerunese ha già realizzato quattro gol in nove giornate, appena due in meno rispetto al totale della scorsa stagione, e a Lecce ha deciso in prima persona la partita più complicata dopo quella col Cagliari: gol, vittoria e festa finale.

Giocatore universale, centrocampista totale, quasi un box to box moderno. L’impatto di Anguissa — sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport — va oltre i numeri: è leadership, fisicità, assist, pressing, recuperi, e perfino gol di testa come quello del “Via del Mare”. Cinque volte eletto Mvp su nove partite, il camerunese rappresenta oggi il vero totem del Napoli, un patrimonio tecnico e umano da blindare quanto prima.

Sul fronte rinnovo, la situazione è chiara: il contratto di Anguissa scade nel 2027, ma la società e il suo entourage stanno lavorando da tempo per estendere l’accordo. Esiste ancora una distanza tra domanda e offerta, ma la volontà reciproca di continuare insieme è forte, come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Sullo sfondo, le sirene del Galatasaray e di alcuni club arabi, ma il Napoli considera il giocatore incedibile e vuole chiudere presto l’intesa.

C’è però un altro tema in arrivo: la Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio in Marocco. Un evento cruciale per il Camerun di Anguissa, ma anche un problema per il Napoli, che dovrà rinunciare a uno dei suoi pilastri per diverse settimane. Il club — riporta ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport — sta valutando alternative per gennaio, come Kobbie Mainoo del Manchester United, ma sostituire Anguissa è tutt’altro che semplice.

Non è escluso, tuttavia, che il centrocampista possa riflettere sull’opportunità di partecipare alla Coppa, in accordo con la società e la nazionale. Un’ipotesi difficile ma non impossibile, da valutare con attenzione nei prossimi giorni. Nel frattempo, tra campionato, Champions, rinnovo e Africa, il Napoli resta aggrappato al suo motore instancabile: Frank Zambo Anguissa, l’irrinunciabile.

Altro

3ac660296d

Anguissa, l’anima del Napoli: il ritorno del gigante che spinge Conte e risolleva gli azzurri

redazione 29 Ottobre 2025
conte e de Laurentiis (lapresse) - napolipiu

Corriere dello Sport: “Napoli, tutti per uno”

redazione 28 Ottobre 2025
5979bf0fb2 (1)

Corriere dello Sport: “Napoli, Conte risorge dopo il crollo: la squadra dalle cinque vite”

redazione 27 Ottobre 2025
fac4544a3b (2)

Corriere dello Sport: “Napoli travolgente, Inter al tappeto: Conte ritrova il suo spirito e il Maradona esplode”

redazione 26 Ottobre 2025
conte

Corriere dello Sport: “Conte sceglie il silenzio: a Napoli tensione alta, mentre l’Inter ritrova leggerezza”

redazione 25 Ottobre 2025
Conte (lapresse) - napolipiu

Corriere dello Sport: “Hojlund ancora in dubbio”

redazione 24 Ottobre 2025

Ultimissime

de bruyne e saelemaekers -rai play-napolipiu.com

Napoli, operato De Bruyne: intervento riuscito ad Anversa, rientro previsto in tre-quattro mesi

redazione 30 Ottobre 2025
Anguissa-ChiamarsiBomber-Napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Napoli, Anguissa l’irrinunciabile: rinnovo in vista e tentazioni dalla Coppa d’Africa”

redazione 30 Ottobre 2025
Luciano Spalletti (LaPresse) Napolipiu

COMUNICATO UFFICIALE: SPALLETTI ALLA JUVE | Ma non farà l’allenatore: decisione a sorpresa

Marco Fanfani 29 Ottobre 2025
Modric-Lega Serie A-Napolipiu.com

Milan in lacrime: “Modric ha già l’accordo per tornare in patria” | È stato bello ma è durato pochissimo

Lorenzo Gulotta 29 Ottobre 2025
debruyne-lapresse-napolipiu.com

Kevin De Bruyne fuori dalla lista: arrivederci alla prossima stagione | Finito malissimo il sogno di mezza estate

Lorenzo Gulotta 29 Ottobre 2025