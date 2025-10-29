COMUNICATO UFFICIALE: SPALLETTI ALLA JUVE | Ma non farà l’allenatore: decisione a sorpresa
Luciano Spalletti è pronto a prendere il posto di Tudor sulla panchina della Juventus. Ormai mancano i dettagli.
Luciano Spalletti alla Juventus: un’ipotesi che nelle ultime ore ha preso sempre più corpo dopo l’esonero di Igor Tudor. Il tecnico toscano sarebbe in pole position per la panchina bianconera, forte anche dell’appoggio di Gianluigi Buffon, con cui ha collaborato durante l’esperienza da commissario tecnico dell’Italia. L’idea piace anche a parte della dirigenza juventina, che valuta il profilo di Spalletti come garanzia di esperienza e solidità per un nuovo ciclo tecnico.
Intervistato da Sky Sport a margine di un evento pubblicitario realizzato insieme a Francesco Totti, Spalletti ha preferito mantenere un profilo basso, evitando conferme dirette: “Io sto bene, naturalmente ho l’ambizione di rimettere a posto ciò che mi è successo ultimamente. Si aspetta con serenità quello che poi ti passa davanti”. Quando gli è stato chiesto di un possibile incontro con la Juventus e il direttore Comolli, ha risposto con ironia: “Pensavo che qui si parlasse dello spot…”.
Sul conto di Tudor, l’ex tecnico di Napoli e Roma ha speso parole sincere e di grande rispetto. “A me, per quello che l’ho conosciuto, è sembrata una persona seria, un uomo vero, fatto di valori. In campo e in panchina ha sempre dato l’impressione di uno che sa quello che fa”.
Spalletti ha infine espresso rammarico per l’esonero del croato: “Mi dispiace per quello che lui subisce adesso. Sarà fortunato chi lo sostituirà, perché troverà una squadra allenata e capace di far felici i propri tifosi”. Parole che, tra le righe, lasciano aperta più di una porta al suo possibile futuro bianconero.
Una famiglia di calcio e filosofia
“Nato in una famiglia calcistica”: così si apre la biografia LinkedIn di Federico Spalletti, il figlio di Luciano, ex Ct della Nazionale e ora in pole per la panchina della Juventus dopo l’esonero di Tudor. Federico, 30 anni, lavora già nel club bianconero come osservatore, ruolo che ricopre dal 2024 sotto la direzione di Giuntoli. Una presenza che potrebbe facilitare l’approdo del padre, aprendo un nuovo capitolo familiare in casa Juve.
La carriera di Federico è un mix di calcio e filosofia, le due passioni che hanno guidato il suo percorso. Dopo la laurea in filosofia conseguita negli Stati Uniti, al Kalamazoo College del Michigan, ha ottenuto un Master in filosofia analitica in Svizzera. Nel suo profilo scrive di aver sempre unito studio e sport, approfondendo tattica, statistica e analisi dei giocatori.
Dal Friuli a Torino, passando per Coverciano
Nel 2022 si è diplomato al Corso Osservatori di Coverciano, dove ha consolidato le competenze necessarie per lavorare nel mondo professionistico. Prima di approdare alla Juventus, ha maturato un’esperienza di un anno come osservatore nell’Udinese, club noto per la sua attenzione allo scouting.
Oggi, Federico rappresenta la nuova generazione della famiglia Spalletti: un profilo internazionale e analitico, pronto a crescere in uno dei club più prestigiosi d’Italia.