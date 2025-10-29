Milan in lacrime: “Modric ha già l’accordo per tornare in patria” | È stato bello ma è durato pochissimo
Il fuoriclasse ex Real Madrid ha già deciso di porre fine alla propria avventura. Estremamente vicino il ritorno in patria.
Un fulmine a ciel sereno ha scosso l’ambiente rossonero. La notizia, arrivata nelle ultime ore, ha lasciato un velo di malinconia tra i tifosi: il legame con un campione dal talento raro come Modric potrebbe essere già giunto al capolinea. L’entusiasmo iniziale, fatto di sogni e aspettative, rischia di dissolversi troppo in fretta.
Le voci si rincorrono, e sebbene nulla sia ancora ufficiale, il destino sembra già scritto. Chi ha avuto il privilegio di ammirarlo in campo sa quanto la sua presenza abbia portato eleganza e saggezza in mezzo al gioco. Ma il richiamo delle origini, quando arriva, sa farsi irresistibile.
Il Milan, che aveva accolto il campione con entusiasmo, ora si trova davanti a un bivio emotivo. Da un lato la gratitudine per aver potuto condividere anche solo per poco quel talento, dall’altro la consapevolezza che certe storie nascono non per durare per sempre. E sembra proprio questo il caso.
Tra i corridoi di Milanello si respira un silenzio diverso, quasi di rispetto. Nessuno vuole sbilanciarsi, ma tutti capiscono che qualcosa sta cambiando. Si parla di scelte personali, di nuovi orizzonti, di motivazioni che vanno oltre il campo.
Quanta tristezza
I tifosi, divisi tra comprensione e tristezza, provano a metabolizzare la notizia. Alcuni parlano di un addio troppo precoce, altri di un atto di fedeltà verso un destino che non si può ignorare. In ogni caso, resta la sensazione che ciò che è stato vissuto, per quanto breve, abbia lasciato un segno indelebile.
Ora bisognerà capire se la questione andrà realmente in porto e dunque se sì, sarà necessario comprendere anche se si tratterà di un allontanamento definitivo o solamente momentaneo.
La notizia
Nello specifico Zlatko Dalic ha ufficializzato la lista dei convocati della Croazia per le due sfide di novembre, che vedranno le Vatreni affrontare le Isole Faroe il 14 e il Montenegro il 17. Due appuntamenti importanti, utili per testare la condizione della squadra e consolidare il gruppo in vista dei prossimi impegni ufficiali. L’obiettivo resta quello di mantenere alta la competitività e la continuità di risultati.
Nel gruppo spicca ancora una volta la presenza di Luka Modric, centrocampista del Milan, confermato come faro del centrocampo croato. La sua esperienza, la visione di gioco e la leadership restano elementi fondamentali per il CT Dalic. Nonostante il passare degli anni, Modric continua a essere un punto di riferimento insostituibile per la Nazionale.