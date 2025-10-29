Kevin De Bruyne fuori dalla lista: arrivederci alla prossima stagione | Finito malissimo il sogno di mezza estate
Una tegola pesantissima per il belga che dunque, a sorpresa, è stato escluso dalla lista almeno sino alla prossima stagione.
Kevin De Bruyne è sempre stato sinonimo di classe, visione di gioco e leadership. Il suo nome, in qualunque contesto calcistico compreso ora che si trova nel Napoli, richiama rispetto e ammirazione. Eppure, stavolta, l’aria che circonda il suo futuro immediato è diversa, quasi sospesa.
Le voci si rincorrono da giorni, e in molti si interrogano su cosa stia realmente accadendo dietro le quinte. La sensazione è che qualcosa sia cambiato, nonostante l’enorme peso specifico del giocatore. Quando un simbolo come lui si trova improvvisamente ai margini, il calcio intero si ferma a osservare.
Il pubblico, intanto, resta diviso tra incredulità e rispetto. Da un lato chi pensa che certe scelte non si discutano, dall’altro chi vorrebbe vederlo ancora protagonista. Le decisioni prese adesso sembrano solo l’inizio di un percorso di attesa e ricostruzione totale.
De Bruyne ha sempre incarnato la determinazione silenziosa, quella che non cerca riflettori ma risultati. Anche nei momenti più difficili ha saputo rialzarsi, trasformando gli ostacoli in motivazione. Questa volta, però, la sfida è diversa. È una battaglia contro il tempo, più che contro un avversario.
Segnale di rottura
Questa decisione potrebbe apparire come un segnale di rottura. I prossimi mesi saranno decisivi, non solo per il giocatore ma anche per l’ambiente che lo circonda. Il Napoli, in particolare, si trova a gestire una situazione inedita: un talento immenso, ma da preservare. Una scelta che impone pazienza e lucidità.
L’entusiasmo dell’estate, l’idea di un innesto di caratura mondiale, la prospettiva di un salto di qualità immediato: tutto finito troppo presto. Ma nel calcio gli imprevisti sono all’ordine del giorno e adesso tutto potrebbe definitivamente cambiare in senso negativo per il fuoriclasse belga.
De Bruyne fuori fino alla prossima stagione (primavera)
Kevin De Bruyne starà fuori dalla lista dei convocati della Serie A ma solo temporaneamente. Non un addio, piuttosto un arrivederci. Fuori anche dalla lista Champions del Napoli fino a febbraio, in attesa di ritrovare piena condizione. La “prossima stagione” non è quella sportiva, ma quella della rinascita: la primavera.
Visto il suo infortunio rimediato nella gara contro l’Inter a seguito di un rigore calciato e segnato, il centrocampi starà fermo per almeno 3/4 mesi. Nel frattempo, il club e i tifosi possono solo attendere e sperare. Perché quando un giocatore come De Bruyne tornerà a calcare il campo, lo farà da protagonista assoluto.