SPALLETTI-JUVE, LITE FURIBONDA AL TELEFONO: “Chi ti ha dato il mio numero?” | Non voleva essere disturbato
Spalletti alla Juventus? Saranno decisive le prossime giornate ma il tecnico toscano è furibondo dopo una lite.
La Juventus guarda al futuro e il nome di Luciano Spalletti torna prepotentemente sul tavolo dei dirigenti bianconeri. Dopo l’ennesimo periodo di risultati altalenanti, la società cerca una figura capace di restituire identità e carisma alla squadra. Tra i profili valutati, l’ex tecnico della Nazionale è quello che stuzzica di più la fantasia dei tifosi e dei dirigenti.
Le prime voci sono cominciate a circolare nei giorni scorsi, quando alcuni intermediari avrebbero sondato il terreno per capire la disponibilità del tecnico. Spalletti, rimasto senza panchina dopo l’esperienza con l’Italia, potrebbe presto ritornare ad allenare quindi un club di A.
La società di Torino avrebbe già discusso internamente un piano economico per attrarre il tecnico toscano. L’idea sarebbe quella di offrirgli un progetto a lungo termine centrato sulla valorizzazione dei giovani e sul ritorno a un calcio offensivo e moderno. Dopo il periodo Tudor un nuovo ciclo potrebbe iniziare.
La situazione rimane fluida. Da una parte c’è il desiderio della Juve di voltare pagina; dall’altra, un allenatore che potrebbe voler subito ripartire. Tuttavia, nel mondo del calcio le certezze durano poco, e ogni telefonata può cambiare il corso delle cose.
Situazione in bilico
Negli ambienti bianconeri si respira impazienza: la panchina attuale è vacante e il club vuole muoversi con tempismo per non restare indietro rispetto alla concorrenza. I rapporti tra Spalletti e alcuni dirigenti juventini sembrano buoni, e questo potrebbe favorire eventuali aperture. La Juve, insomma, ci spera ancora.
Ma se sul fronte sportivo tutto resta nel campo delle ipotesi, sul fronte umano è arrivato un episodio destinato a far sorridere. Nelle ultime ore, infatti, è circolata la notizia di una telefonata piuttosto curiosa ricevuta proprio da Spalletti. Un episodio che, più che chiarire, ha contribuito ad alimentare il chiacchiericcio intorno al suo nome.
Comolli ha contattato telefonicamente Spalletti per offrirgli la panchina della Juve.
La risposta di Spalletti ⬇️
— GiUsEpPe (@JPeppp) October 27, 2025
La telefonata
Secondo quanto riportato dal video sopra caricato, si tratta di una vecchia chiamata fatto a Luciano Spalletti. Lo stesso Spalletti ha risposto in maniera diretta e senza mezzi termini: “Chi ti ha dato il mio numero?”.
Alla fine si è rivelato dunque tutto uno scherzo anche abbastanza poco recente. Il tecnico, noto per il suo carattere sanguigno e la sua schiettezza, non ha gradito l’intrusione, specie in un momento delicato delle passate stagioni.