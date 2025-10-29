29 Ottobre 2025

Il Napoli vola con Anguissa: vittoria di carattere e vetta solitaria per Conte

redazione 29 Ottobre 2025
Il Napoli si prende tutto: vittoria, vetta e fiducia. Come scrive Francesco Romano su Tuttosport, gli azzurri espugnano il “Via del Mare” battendo 1-0 il Lecce grazie al colpo di testa vincente di Frank Anguissa al 69’. Un successo pesante, maturato con pazienza e forza mentale dopo una gara combattuta, nella quale la squadra di Antonio Conte ha dovuto soffrire fino al termine.

Nel suo articolo per Tuttosport, Romano evidenzia come il primo tempo sia stato un assolo partenopeo: il Napoli ha dominato il possesso, pur senza trovare la giocata decisiva, mentre il Lecce ha resistito con orgoglio grazie alla solidità difensiva di Gaspar e Tiago Gabriel. Nella ripresa, però, la partita cambia volto. Al 56’, come racconta Francesco Romano su Tuttosport, arriva un episodio chiave: rigore per il Lecce per un tocco di mano di Juan Jesus. Sul dischetto va Camarda, ma Milinkovic-Savic vola sulla sua destra e respinge, tenendo a galla gli azzurri. È la parata che ribalta l’inerzia.

Scampato il pericolo, il Napoli torna a spingere e al 69’ colpisce: punizione di Neres e inserimento perfetto di Anguissa, che trova il colpo di testa — deviato da Gaspar — che vale tre punti e la conferma del primato. Una rete da leader, come sottolinea ancora Tuttosport, che fotografa lo spirito della squadra: compattezza, lucidità e fame.

Nel postpartita, come riporta Francesco Romano sulla Gazzetta, Antonio Conte ha sorriso con la consapevolezza di chi sa di aver superato un esame importante: «Sapevo che non sarebbe stata una partita semplice. Giocare qui non è mai facile, ma abbiamo fatto una gara gagliarda, di spirito. Dopo le fatiche con l’Inter serviva una prova così». L’allenatore ha poi spiegato le rotazioni: «Avevamo qualche acciacco, dare riposo era necessario. Lang ha fatto bene, Elmas ha giocato con personalità e Milinkovic-Savic ha dimostrato tutto il suo valore».

Infine, un pensiero affettuoso alla sua terra: «Sono un leccese purosangue, e il Lecce merita di restare in Serie A. Di Francesco è un bravo tecnico e Corvino e Trinchera sanno sempre trovare talenti».

Anguissa, autore del gol, ha chiuso la serata con parole che sanno di leadership: «Non mi sento sottovalutato. Il mister ci trasmette cattiveria e mentalità. Era importante vincere qui, volevamo dimostrare chi siamo».

Come scrive Francesco Romano su Tuttosport, il Napoli ora guarda tutti dall’alto, con la mano di Conte ben visibile: intensità, solidità e fame.

