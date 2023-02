Napoli-Lazio confermata venerdì: ecco perché poteva cambiare data

Napoli-Lazio confermata venerdì 3 marzo alle 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta

Napoli-Lazio si giocherà regolarmente venerdì 3 marzo alle 20.45. Inizialmente la società partenopea ha comunicato che la partita sarebbe potuta essere oggetto di un cambio di data ed orario. Qual è il motivo? Gli appuntamenti nelle coppe europee. Lazio e Roma, infatti, devono giocare l’andata degli ottavi di finale (di Conference ed Europa League) in casa. Questo significa che entrambe giocheranno in casa nella stessa settimana (6-12 marzo). Ovviamente l’andata degli ottavi di finale di entrambe le competizioni è fissata per giovedì 9 marzo. Per questioni di importanza della competizione, la Roma giocherà il 9 mentre la Lazio anticipa martedì 7 marzo. Ragion per cui la partita tra il Napoli ed i biancocelesti si gioca in anticipo di venerdì.

Le Coppe europee dietro la possibilità di uno spostamento di data ed orario per Napoli-Lazio

E quindi perché il cambio di data preventivato? Qualora una tra Lazio e Roma non avesse superato lo scoglio dei playoff, Napoli-Lazio sarebbe stata spostata a sabato 4 marzo alle ore 18.00. Questo, indipendentemente da quale delle due dovesse essere esclusa dalla competizione europea. Ipotesi di spostamento che poi non ha avuto un seguito, poiché sia Lazio e Roma hanno ottenuto l’accesso agli ottavi di finale.