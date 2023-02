Fedele contro Krol: “Napoli come il grande Ajax? Qui non ci sono fenomeni”

Enrico Fedele risponde a Ruud Krol sul paragone tra il Napoli e la grande Ajax, dicendo che non ci sono fenomeni negli azzurri

Ruud Krol investe di dignità regale il Napoli di Luciano Spalletti. L’ex calciatore azzurro si lascia andare ad un paragone di quelli importanti, rivelando che la squadra azzurra è come il grande Ajax di Johann Crujff, di cui ha fatto parte. Tale confronto è ritenuto eccessivo da parte di Enrico Fedele. Ai microfoni di Radio Marte, l’ex dirigente del Parma e procuratore sportivo ha replicato alle parole rilasciate da Krol alla RAI: “Napoli come il grande Ajax, secondo Krol? Non scherziamo”.

Fedele risponde a Krol sull’accostamento del Napoli con l’Ajax di Cruijff

Fedele ha poi proseguito: “In quella squadra lì c’era un dio, un altro fenomeno del calcio: Cruijff. Qua, invece, di fenomeni non ce ne stanno. Adesso si parla sulle ali dell’entusiasmo, siamo nell’enfasi totale. Non esageriamo. Napoli è la città di zero o novanta. Andiamo avanti restando con i piedi per terra…”.

“Chi è il top e chi il flop di questo Napoli? Non parlerei di singoli, anche perché non mi viene da indicare un ‘flop’, sarebbe come denigrare un ragazzo che fa comunque dei grandi sacrifici”: ha concluso Fedele.