Improta rimprovera Mario Rui: “Napoli multalo! Neanche nei Dilettanti si fa”

Gianni Improta tira le orecchie a Mario Rui, dicendo che il suo gesto non si fa neanche nei Dilettanti: secondo lui il Napoli deve multarlo

Gianni Improta rimprovera Mario Rui. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, l’ex calciatore del Napoli dichiara: “Non ci sono più scaramantici, ormai c’è una volontà comune di raggiungere la vittoria finale senza distrazioni. Anche il popolo napoletano è maturato molto al fianco di questa squadra. Il Napoli ha dimostrato sul campo che non c’è scaramanzia che possa impedire la vittoria finale dello Scudetto. Uno Scudetto che sta vincendo stracciando le avversarie e la concorrenza. L’espulsione di Mario Rui? Questa squadra davvero non conosce ostacoli. Spalletti ha avuto un’ulteriore prova di grandezza, rimettendo subito nel mirino la prossima gara. Spalletti lo avrà preso a muso duro, dicendogli che il suo gesto ha rischiato di mettere in difficoltà la squadra.

Per Improta Mario Rui ha compiuto un gesto che non si vede neanche sui campi amatoriali

Improta ha poi proseguito: “E dispiace dirlo ma su Mario Rui deve intervenire la società e multarlo: bastano poche ingenuità per gettare all’aria anche una stagione di questo tipo! Come pensa poi Mario Rui di sfuggire al VAR dopo un gesto simile? Un gesto che non si fa neanche sui campi amatoriali e dilettantistici… Non è possibile che nel 2023 si commettano ancora questi errori. E se un gesto simile l’avesse commesso in finale di Champions, cosa sarebbe successo? Non bisogna commettere certe cose! Il Napoli deve continuare a trottare, non sarà facile vincerle tutte, ma fare un pensierino anche alla Champions non è impossibile. Superato l’ostacolo, vedremo l’urna chi ci metterà davanti. Nel mentre, lo Scudetto è già nostro… La grandezza di questo Napoli è l’aver vinto tutte le partite stra-meritando”.