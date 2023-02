Napoli-Lazio, possibile cambio della data. Biglietti in vendita dalle 16

Napoli-Lazio potrebbe subire un cambio di data ed orario. Nel frattempo i biglietti sono in vendita a partire dalle 16

I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Lazio, attualmente in programma il 3 marzo 2023 alle ore 20:45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 16.00 di mercoledì 22 febbraio 2023.

In attesa delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita sarà riservata, in una prima fase, ai soli possessori di fidelity card della SSC Napoli “FAN STADIUM CARD”.

La SSC Napoli si riserva inoltre di comunicare in un secondo momento le modalità di vendita dei biglietti riservati agli utenti diversamente abili, agli allievi delle scuole calcio campane (Tribuna Young) e alle famiglie (Tribuna Family).

Il Napoli precisa che la data e l’orario di svolgimento della partita contro il Lazio potranno subire variazioni.

Questi i prezzi

Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 90,00

Distinti € 70,00

Curve € 40,00

I tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente dai possessori di fidelity card:

– on line, sul sito di Ticketone (https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215).

– presso tutti punti vendita Ticketone abilitati

In entrambe le ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla fidelity card (salvo quanto di seguito precisato).

L’acquirente riceverà inoltre via mail (se acquistato sul Sito Sport.ticketone.it), ovvero direttamente dal personale del punto vendita abilitato presso il quale sia eseguito l’acquisto, un tagliando/segnaposto.

Per accedere allo Stadio, è indispensabile portare con sé la propria fidelity card, il tagliando/segnaposto e un documento di riconoscimento valido – che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio.

Si precisa che il tagliando/segnaposto non costituisce, di per sé, valido titolo di accesso allo stadio.