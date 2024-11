Napoli, gli scout in Sudamerica: offerta per Vitao, Juan Jesus può tornare in Brasile

Gli osservatori azzurri setacciano il mercato brasiliano per rinforzare la rosa di Conte

Il Napoli continua a setacciare il mercato sudamericano alla ricerca di giovani talenti. Giovanni Manna e il suo staff hanno individuato in Vitao, difensore dell’Internacional di Porto Alegre, un profilo interessante per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da GloboEsporte, il club azzurro avrebbe già presentato una prima offerta di 7 milioni di euro per il giovane difensore brasiliano. Una proposta ritenuta insufficiente dal club di Porto Alegre, che valuta il cartellino del giocatore una cifra superiore.

Napoli-Vitao: La carta Juan Jesus

Per sbloccare la trattativa, riporta Portal Times, il Napoli starebbe pensando di inserire nell’operazione il cartellino di Juan Jesus. Il difensore brasiliano, in scadenza nel 2025, sarebbe già stato contattato dall’Internacional per sondare la disponibilità a un eventuale ritorno in patria.

L’ex difensore di Roma e Inter potrebbe rappresentare la chiave per abbassare le pretese economiche del club brasiliano e permettere al Napoli di assicurarsi Vitao a condizioni più vantaggiose.

L’inserimento da parte del Napoli di Juan Jesus nella trattativa per Vitao aprirebbe scenari interessanti: il difensore potrebbe concludere la carriera nel suo paese natale, mentre il Napoli riuscirebbe a ringiovanire il reparto difensivo con un prospetto di talento come Vitao.

