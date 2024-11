Vitao-Napoli, pronti 7 milioni per il difensore brasiliano

Gli azzurri accelerano per il centrale dell’Internacional: può arrivare già a gennaio

Il Napoli accelera sul mercato per rinforzare il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da ESPN, il club azzurro ha messo nel mirino Vitao, difensore brasiliano classe 2000 dell’Internacional.

L’offerta del Napoli per Vitao



Il presidente De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto 7 milioni di euro per assicurarsi il giovane centrale verdeoro. Una cifra importante che potrebbe però non bastare: l’Internacional, che detiene l’80% del cartellino dell’ex Shakhtar Donetsk, valuta il giocatore 10 milioni.

Il precedente col Betis

Vitão non è un nome nuovo per il calcio europeo. In estate era stato ad un passo dal Betis Siviglia, club che poi ha virato su Natan, attuale difensore del Napoli. La trattativa con gli spagnoli saltò per questioni legate al Fair Play Finanziario.

La strategia del Napoli per Vitao

Il club partenopeo vuole chiudere l’operazione già a gennaio per consegnare un nuovo rinforzo ad Antonio Conte. L’Internacional, che attraversa un momento di difficoltà economica, potrebbe ammorbidire le proprie richieste facilitando la chiusura dell’affare.

