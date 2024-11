Salvione: “Inter favorita col Napoli solo per il fattore campo. Su Kvara e Meret vi dico tutto”

Il coordinatore del Corriere dello Sport online analizza il momento degli azzurri tra campo e mercato

Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online, è intervenuto a “1 Football Club” su 1 Station Radio analizzando diversi temi caldi in casa Napoli. Dall’imminente sfida contro l’Inter ai rinnovi di Kvaratskhelia e Meret, ecco le sue dichiarazioni.

Inter-Napoli e fase offensiva

“L’Inter parte favorita solo per il fattore campo”, ha spiegato Salvione. “Dal punto di vista delle motivazioni, il Napoli arriverà con grande cattiveria e fame, conoscendo anche l’allenatore. L’Inter ha il 51% di possibilità solo per San Siro, non per le motivazioni”.

Sulla fase offensiva azzurra: “Il Napoli ha avuto una crescita esponenziale in difesa rispetto all’anno scorso. Conte ha lavorato sulla solidità della squadra. Ora inizierà a perfezionare la fase di costruzione, dove non può esistere un solo modo di attaccare considerando i meccanismi difensivi degli avversari”.

Il futuro di Kvara e Meret

Sul rinnovo di Kvaratskhelia, Salvione rivela: “La trattativa è aperta, il Napoli attende segnali. La volontà di Kvara di rimanere è evidente, a differenza di quanto accaduto con Osimhen. Serve trovare l’accordo economico. Se non si raggiungesse, le possibilità di una partenza aumenterebbero notevolmente“.

Più ottimismo per Meret: “Credo ci siano buone possibilità per una sua permanenza in azzurro“, ha concluso il giornalista del Corriere dello Sport.

L’elogio a Callejon

Salvione ha voluto ricordare anche José Callejon: “Un giocatore mai polemico, sempre professionale. Ha saltato pochissime partite, ha giocato diversi mesi senza contratto. Prima che un grande calciatore, era un grande uomo. Purtroppo oggi ci sono pochi giocatori come lui”.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla sfida contro l’Inter e le ultime sul mercato azzurro.